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«Манчестер Сити» должен продать игроков, чтобы сделать предложение по трансферу Кукурельи

11 Июня 2022 • 15:34 Комментировать (2)

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья остаётся приоритетной целью «Манчестер Сити» на усиление левого фланга обороны. Согласно информации от журналиста Маттео Моретто, «горожанам» сперва нужно продать некоторых игроков, чтобы сделать первое предложение по трансферу испанца.

Сообщается, что у «Манчестер Сити» не возникнут проблемы при согласовании условий личного контракта с самим Кукурельей. Ранее футболист заявил, что вряд ли смог бы отказать, если за ним пришёл бы «Манчестер Сити».

Напомним, что Кукурелья также интересен лондонскому «Челси». «Синие» рассчитывают, что испанец закроет им сразу две позиции – на левом фланге и в центре обороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья
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