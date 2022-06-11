Рока может заменить Филлипса в «Лидсе»

«Лидс» рассматривает полузащитника «Баварии» Марка Рока в качестве потенциальной замены Кэлвину Филлипсу, который близок к переходу в «Манчестер Сити». Об этом сообщает британское издание The Sun.

Ранее Рока уже выразил желание покинуть мюнхенскую «Баварию» и отправиться в клуб, где будет получать больше игровой практики. Немецкая команда не будет удерживать испанца, если получит за него хотя бы 10 миллионов евро.

«Лидс», в свою очередь, не будет испытывать проблемы с финансами, если получит ожидаемые 70 миллионов евро от «Манчестер Сити» за Кэлвина Филлипса. 10 из них «павлины» спокойно смогут потратить на Рока.