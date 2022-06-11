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Мерсон: «Боуэн стал бы отличным усилением для «Ливерпуля»

11 Июня 2022 • 15:04 Комментировать

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон выразил мнение, что нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн стал бы отличным дополнением для атаки «Ливерпуля». Напомним, что мерсисайдский клуб должен купить на замену уходящему Садио Мане форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса, тогда как кандидатура Боуэна пока ещё не вычеркнута боссами «красных».

«Боуэн стал бы отличным усилением для «Ливерпуля». Он командный игрок. Очевидно, если он перейдёт, то вряд ли немедленно займёт чье-то место в основе, но у «Ливерпуля» много матчей в течении сезона, поэтому он обязательно получил бы свой шанс», – сказал Мерсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Пол Мерсон Джаррод Боуэн
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