Нуньес не включён в заявку сборной Уругвая на матч против Панамы, игрок должен завершить переход в «Ливерпуль»

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес был исключён из заявки сборной Уругвая на товарищеский матч против Панамы. Согласно информации от уругвайского источника Montevideo Portal, игрок в ближайшее время завершит свой переход в «Ливерпуль».

Сумма перехода Нуньеса в «Ливерпуль» должна составить 80 миллионов евро. Также лиссабонская «Бенфика» в будущем может получить дополнительные 20 миллионов в виде различных бонусов.

В гонке за футболиста сборной Уругвая «Ливерпуль» обошёл «Манчестер Юнайтед», который тоже был заинтересован в трансфере талантливого нападающего.