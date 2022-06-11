«Реал» сегодня объявит о трансфере Чуамени

Мадридский «Реал» официально объявит о трансфере полузащитника «Монако» Орельена Чуамени. Об этом сообщает британский журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Сообщается, что трансфер Чуамени обойдётся мадридскому «Реалу» в 100 миллионов евро с учётом бонусов. В борьбе за французского хавбека «сливочные» обошли такие клубы, как «ПСЖ», «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

Таким образом Чуамени войдёт в топ-3 самых дорогостоящих футболистов в истории мадридского «Реала». Первые два места занимают Гарет Бэйл и Эден Азар, который должен остаться в команде на следующий сезон.