Владелец «Эвертона» извинился перед болельщиками

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири извинился перед болельщиками «ирисок» за неразумные расходы клуба на трансферном рыке.

«Были допущены ошибки. Мы стремимся больше не повторять их. Ранее мы не всегда тратили деньги разумно», — приводит слова Мошири Daily Mail.

Мошири стал акционером «Эвертона» в 2016 году. В его эпоху ливерпульский клуб потратил на трансферы более 500 миллионов фунтов (примерно 600 миллионов евро). На данный момент самой дорогой покупкой «Эвертона» является Гильфи Сигурдссон, купленный у «Суонси» летом 2017 года за 49,4 миллиона евро. Всего за «ирисок» исландец провёл 156 матчей, забив в них 31 гол, а также отдав 25 результативных передач.

По итогам минувшего сезона «Эвертон» занял 16-е место в турнирной таблице АПЛ.