«Эвертон» готов расстаться с тремя игроками, которые стоили клубу 80 миллионов евро

«Эвертон» намерен избавиться от всех ненужных игроков в летнее межсезонье. Согласно The Sun, главный тренер команды Фрэнк Лэмпард просит клуб продать Фабиана Делфа, Гильфи Сигурдссона и нападающего Дженка Тосуна. Напомним, что все перечисленные в общей стоимости обошлись клубу в 80 миллионов евро.

Сигурдссон перебрался в «Эвертон» из валлийского «Суонси», но не совсем смог ожидать возложенные на него ожидания. То же самое касается Тосуна и Делфа, которые тоже не смогли построить на «Гудисоне» успешную карьеру.

В прошлом сезоне «Эвертон» избежал вылета в Чемпионшип в предпоследнем туре АПЛ, обыграв у себя дома «Кристал Пэлас» 3:2, проигрывая после первого тайма 0:2.