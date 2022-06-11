«МЮ» сделал более привлекательное предложение по Невешу, чем «Барселона»

Руководство «Вулверхэмптона» получило довольно заманчивое предложение от «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Рубена Невеша. Согласно информации от Sport Witness, «волки» раздумывает над тем, чтобы отпустить португальца на «Олд Траффорд».

Сумма предложения пока не разглашается, но сообщается, что оно более привлекательное, чем у «Барселоны», которая также хотела усилить свою линию полузащиты с помощью талантливого португальца.

Невеш до сих пор является самым молодым капитаном в истории родного «Порту». Хавбек выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года, когда команда ещё играла в Чемпионшипе.