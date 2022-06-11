Зинченко – альтернативный вариант для «Барселоны» в случае срыва трансфера Алонсо

Александр Зинченко из «Манчестер Сити» является альтернативным вариантом для каталонской «Барселоны» в случае срыва трансфера Маркоса Алонсо. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Барселона» активно следила за прогрессом Зинченко в последние годы. В клубе считают, что украинец смог бы усилить левый фланг обороны «сине-гранатовых».

Ранее появлялись слухи, что Зинченко хочет остаться в «Манчестер Сити» несмотря на интерес со стороны многих клубов, среди которых также есть лондонский «Арсенал», «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Игрок выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года.