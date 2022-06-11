«МЮ» хочет приобрести Окслейда-Чемберлена

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена, у которого остался всего год по контракту с мерсисайдским клубом. Согласно данным от The Sun, трансфер англичанина оценивается в 15 миллионов евро.

Окслейд-Чемберлен может добавить «Манчестер Юнайтед» глубины в полузащите. Ранее команду на правах свободного агента покинули сразу три хавбека – Поль Погба, Неманья Матич и Хуан Мата.

Окслейд-Чемберленом зимой также интересовался «Ньюкасл». Англичанин зимой отказался переходить в стан «сорок», но сейчас готов рассмотреть все предложения.