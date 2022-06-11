«МЮ» хочет продлить контракт с Гарначо

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт со своим полузащитником Алехандро Гарначо. По информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» ведут активные переговоры с представителями игрока о новом соглашении.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» планирует подписать новый контракт с Гарначо к концу текущего года. Действующее соглашение игрока с командой Эрика тен Хага истекает по окончанию следующего сезона.

«Манчестер Юнайтед» должен подписать контракт с Гарначо сроком на 5 лет. В клубе очень ценят таланты аргентинского полузащитника, о чём ранее заявлял уже бывший тренер Ральф Рангник.