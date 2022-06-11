«МЮ» предложил 45 миллионов евро за Антони

«Манчестер Юнайтед» предложил 45 миллионов евро за полузащитника амстердамского «Аякса» Антони. Caught Offside сообщает, что «красные дьяволы» пока не получили ответа от нидерландского клуба.

Тем не менее, по сведениям источника, «Аякс» намерен отклонить стартовое предложение манкунианцев по приобретению бразильца. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в приобретении другого игрока амстердамцев – защитника Юррьена Тимбера, который очень нравится тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу.

Антони ранее также входил в сферу интересов каталонской «Барселоны» и лондонского «Челси», но фаворитом в борьбе за подписание полузащитника сейчас является «Манчестер Юнайтед».