Нагельсманн обсуждал с Мане переход в «Баварию»

Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн уже общался с форвардом «Ливерпуля» Садио Мане касательно его перехода в мюнхенский клуб. Об этом сообщает британское издание Mail Sport.

В данный момент «Бавария» и «Ливерпуль» расходятся в мнениях касательно суммы компенсации за сенегальского футболиста. По информации от источника, мюнхенцам нужно выложить дополнительные 8 миллионов евро, чтобы закрыть сделку по Мане. Новые переговоры должны состояться в ближайшее время.

Мане ранее лично заявил, что хочет покинуть «Ливерпуль» в это межсезонье. У игрока остаётся всего год по контракту с мерсисайдским клубом, в составе которого он выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов.