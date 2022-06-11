«Манчестер Сити» готов заплатить 70 миллионов евро за Филлипса

«Манчестер Сити» готов выложить 70 миллионов евро за трансфер полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса, который также способен сыграть в центре обороны. Об этом стало известно благодаря информации от британского журналиста Мэтта Хьюза.

Сообщается, что в «Лидсе» уже смирились с неизбежностью ухода Филлипса в это трансферное окно. Скорее всего, клуб примет предложение «Манчестер Сити» в размере 70 миллионов евро.

Филлипс является воспитанником «Лидса». Игрок сборной Англии должен заменить в «Манчестер Сити» Фернандиньо, который покинул команду и уехал доигрывать карьеру к себе на родину в Бразилию.