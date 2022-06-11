«Барселона» пытается найти компромисс с «Челси» по трансферу Алонсо

Каталонская «Барселона» не оставляет попытки приобрести левого защитника лондонского «Челси» Маркоса Алонсо. Согласно данным от Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» пока не могут прийти к компромиссу с «Челси» касательно суммы компенсации.

Напомним, что у Алонсо остаётся всего год по контракту с «Челси», который испанец не намерен продлевать. Сам защитник несколько раз уже говорил о своём намерении покинуть команду и вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за мадридский «Реал».

«Челси» является третьим клубом, за который Алонсо успел поиграть в английской Премьер-лиге. До этого испанец выступал за «Болтон» и «Сандерленд».