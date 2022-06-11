«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Боруссии»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Goal.

По информации источника, руководство манкунианцев определило 18-летнего англичанина в качестве главной цели на летнее трансферное окно.

Ранее также сообщалось об интересе «красных дьяволов» к хавбеку «Барселоны» Френки де Йонгу.

В минувшем сезоне Беллингем провёл в составе «Боруссии» 44 матча, забив в них шесть голов, а также отдав 14 результативных передач.

Контракт молодого футболиста с дортмундским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 80 миллионов евро.