Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш по-прежнему интересен «Барселоне».

По информации Diario Sport, агент 25-летнего португальского футболиста недавно встретился с представителями «Барселоны» и дал им понять, что трансфер вполне реален. Каталонцы уверены в том, что они смогут легко договориться с игроком, но вот найти компромисс с «Вулверхэмптоном» будет намного сложнее, так как английский клуб требует за португальца солидную компенсацию.

Напомним, что в прошедшем сезоне Рубен Невеш провёл в английском чемпионате 33 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.