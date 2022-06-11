Нуньес будет зарабатывать в «Ливерпуле» 250 тысяч евро в неделю

Нападающий Дарвин Нуньес будет получать в «Ливерпуле» 250 тысяч евро в неделю. Согласно информации от Фабрицио Романо, форвард «Бенфики» будет зарабатывать именно столько в случае переезда на «Энфилд», где должен заменить Садио Мане.

Сообщается, что Нуньес уже согласовал с «Ливерпулем» контракт сроком на 5 лет. В данный момент мерсисайдский клуб обсуждает с лиссабонской «Бенфики» сумму компенсации, которая с учётом бонусов можем составить 100 миллионов евро.

Напомним, что в трансфере Нуньеса лично заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист уже общался с уругвайцем касательно его перехода в клуб.