«Ньюкасл» готов предложить за Ботмана 50 миллионов евро, «Милан» предлагает только 30

Шансы «Ньюкасла» в борьбе за защитника «Лилля» Свена Ботмана заметно повысились. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, «сороки» готовы предложить за нидерландца 50 миллионов евро, тогда как «Милан» предлагает всего 30 миллионов.

Сообщается, что «Милан» не намерен повышать своё предложение по трансферу Ботмана. В клубе осознают, что с возвращением Симона Кьяера проблем в обороне у них не будет, поэтому «россонери» не видят смысл платить за игрока больше 30 миллионов евро.

Теперь выбор за самим Ботманом. Игрок может принять предложение «Ньюкасла», или же попросить «Лилль» отпустить его в «Милан» по сниженной цене.