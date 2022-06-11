«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Интера»

Опытный голландский защитник миланского «Интера» Стефан де Врей может в летнее трансферное окно перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Николо Скиры, манчестерская команда планирует этим летом усилить оборонительные редуты и подписать 30-летнего голландского футболиста, в услугах которого также заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл». Известный портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в 28 миллионов евро.

Напомним, что в прошедшем сезоне Стефан де Врей провёл в итальянской лиге в составе миланской команды 30 поединков, в которых получил три жёлтые карточки.