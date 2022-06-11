Ибаньес интересен двум клубам из АПЛ

Два клуба АПЛ определили защитника «Ромы» Роджера Ибаньеса своей целью на летнее трансферное окно. Согласно информации от Football Italia, речь идёт о лондонском «Тоттенхэме» и «Ньюкасле», который в прошлом году обзавёлся богатыми владельцами из Саудовской Аравии.

Тем не менее, по сведениям источника, «Рома» не намерен расставаться со своим футболистом в это межсезонье. Главный тренер команды Жозе Моуринью намерен сохранить ключевых игроков своей команды к следующей кампании.

23-летний Ибаньес в прошлом сезоне провёл за «Рому» 34 поединка в итальянской Серии А. В этих матчах футболист отметился тремя забитыми голами.