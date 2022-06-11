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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселоне» не нужен Невеш

11 Июня 2022 • 09:49 Комментировать

Каталонская «Барселона» отказалась от идеи приобретения полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что каталонцев отпугивает сумма, которую запрашивает «Вулверхэмптон» за футболиста сборной Португалии. «Волки» требуют за своего хавбека ровным счётом 70 миллионов евро. Так как у «Барселоны» сейчас финансовые проблемы, клуб намерен обратиться к альтернативным вариантам.

Напомним, что Невеш ранее также входил в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, манкунианцы, скорее всего, подпишут Френки де Йонга из каталонской  «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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