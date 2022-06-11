Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» ещё не выходил на прямой контакт с «Челси» по трансферу Лукаку

11 Июня 2022 • 09:40 Комментировать

Лондонский «Челси» и миланский «Интер» ещё не проводили прямых переговоров относительно трансфера нападающего Ромелу Лукаку. Напомним, что бельгиец настаивает на своём возвращении на «Джузеппе Меацца».

Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «Интер» пока не обращался к «Челси». Клуб пока что вёл переговоры с самим Лукаку, где обсуждались условия личного контракта. Для возвращения в стан «нерадзурри» Лукаку готов снизить свою зарплату на 40%.

Лукаку играл за «Интер» с 2019 по 2021 год. Бельгиец выиграл с клубом Скудетто под руководством Антонио Конте, который ныне возглавляет «Тоттенхэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
12:59 · Англия. Премьер-лига
Зинченко – альтернативный вариант для «Барселоны» в случае срыва трансфера Алонсо
12:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет приобрести Окслейда-Чемберлена
12:47 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет продлить контракт с Гарначо
11:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предложил 45 миллионов евро за Антони
11:53 · Англия. Премьер-лига
Роналдиньо назвал свой любимый клуб в АПЛ
11:47 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн обсуждал с Мане переход в «Баварию»
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов заплатить 70 миллионов евро за Филлипса
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» пытается найти компромисс с «Челси» по трансферу Алонсо
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Боруссии»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Невеш по-прежнему интересен «Барселоне»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Нуньес будет зарабатывать в «Ливерпуле» 250 тысяч евро в неделю
10:38 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа – о Роналду: «Он великий» 1
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов предложить за Ботмана 50 миллионов евро, «Милан» предлагает только 30
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Интера»
09:58 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перешёл в «Селтик»
Все новости
Рекомендуем