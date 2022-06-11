«Интер» ещё не выходил на прямой контакт с «Челси» по трансферу Лукаку

Лондонский «Челси» и миланский «Интер» ещё не проводили прямых переговоров относительно трансфера нападающего Ромелу Лукаку. Напомним, что бельгиец настаивает на своём возвращении на «Джузеппе Меацца».

Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «Интер» пока не обращался к «Челси». Клуб пока что вёл переговоры с самим Лукаку, где обсуждались условия личного контракта. Для возвращения в стан «нерадзурри» Лукаку готов снизить свою зарплату на 40%.

Лукаку играл за «Интер» с 2019 по 2021 год. Бельгиец выиграл с клубом Скудетто под руководством Антонио Конте, который ныне возглавляет «Тоттенхэм».