Экс-игрок «Мальме» рассказал о красивом жесте Роналду

Бывший футболист «Мальме» Энок Аду рассказал о красивом жесте звёздного португальского форварда Криштиану Роналду.

Аду сказал, что в сезоне 2015/2016, когда шведский клуб играл против «Реала» в Лиге чемпионов, он подошёл к Роналду и попросил его обменяться футболками. Ганский игрок отметил, что после окончания встречи звёздный форвард нашёл его и подарил сразу две футболки.

«Потрясающий человек», - добавил Аду.

Напомним, что Криштиану Роналду в прошедшем сезоне провёл в английском чемпионате в составе «Манчестер Юнайтед» 30 поединков и отметился 18 забитыми мячами.