Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» повысила цену на де Йонга до 100 млн евро

11 Июня 2022 • 08:23 Комментировать

Боссы «Барселоны» готовы отпустить голландского полузащитника Френки де Йонга, но только за очень солидную сумму.

По информации ESPN, каталонский клуб планирует получить за 25-летнего голландского футболиста не менее 100 миллионов евро. Напомним, что главным претендентом на подписание полузащитника считается «Манчестер Юнайтед», который готов выложить за де Йонга 60 миллионов евро и ещё около 20 миллионов в качестве различных бонусов.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг провёл в испанской лиге 32 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
09:25 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Мальме» рассказал о красивом жесте Роналду
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» включился в борьбу за подписание лидера «Лацио»
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» повысила цену на де Йонга до 100 млн евро
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника киевского «Динамо»
10 Июня
23:12 · Англия. Премьер-лига
Роберто Мартинес – о Лукаку: «Я уверен, что решение, которое он примет летом, будет правильным»
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» стремится подписать нового нападающего
22:10 · Англия. Премьер-лига
Дарвин Нуньес переезжает в Англию 1
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказала «Манчестер Юнайтед» в продаже Френки де Йонга 5
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил об уходе Кристенсена
15:57 · Россия. Премьер-лига
Ваноли мог войти в штаб Конте в «Тоттенхэме» эксклюзив
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может приобрести Рафинью
15:32 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис может перейти в «Челси»
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» ведёт переговоры по трансферу Палиньи
14:53 · Англия. Премьер-лига
Джака всё ещё интересен «Роме»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Зинченко хочет остаться в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем