«Барселона» повысила цену на де Йонга до 100 млн евро

Боссы «Барселоны» готовы отпустить голландского полузащитника Френки де Йонга, но только за очень солидную сумму.

По информации ESPN, каталонский клуб планирует получить за 25-летнего голландского футболиста не менее 100 миллионов евро. Напомним, что главным претендентом на подписание полузащитника считается «Манчестер Юнайтед», который готов выложить за де Йонга 60 миллионов евро и ещё около 20 миллионов в качестве различных бонусов.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг провёл в испанской лиге 32 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.