«Тоттенхэм» может подписать защитника киевского «Динамо»

Руководители лондонского «Тоттенхэма» могут этим летом подписать защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Илью Забарного.

По информации Football.London, скауты клуба из Северного Лондона активно следят за 19-летним украинским футболистом, который давно входит в список интересов «шпор». Забарный является воспитанником киевского «Динамо». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость молодого защитника в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Илья Забарный провёл в украинском чемпионате в составе «Динамо» 15 поединков, в которых получил три жёлтые карточки.