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Роберто Мартинес – о Лукаку: «Я уверен, что решение, которое он примет летом, будет правильным»

10 Июня 2022 • 23:12 Комментировать

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о будущем нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

«Он хочет быть значимым для команды и наслаждаться футболом..

В Бельгии мы довольно спокойно относимся к ситуации с Ромелу. Я знаю, что это важная тема, но в данный момент он пытается восстановиться после травмы, и это единственное, о чём он думает.

Если он останется в «Челси», то это будет по веским причинам. Если он уйдёт, то только потому, что все с этим согласны.

Ромелу – игрок, которого я знаю очень хорошо. Я руководил им на клубном уровне (в «Эвертоне») в очень юном возрасте. Ему было 19 лет, и он был совсем другим. Сейчас это игрок, который чётко понимает, чего он хочет», — приводит слова испанского специалиста Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Роберто Мартинес
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