«Арсенал» стремится подписать нового нападающего

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус стал главной целью «Арсенала», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «канониры» готовы предложить за игрока 40 млн евро, не считая бонусов. В столичном клубе надеются, что этого хватит, чтобы завершить трансфер.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма» и «Ювентуса».

Жезус перешёл в «Сити» в 2017 году из «Палмейраса» за 32 млн евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец провёл за «горожан» 41 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.