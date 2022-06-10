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«Арсенал» стремится подписать нового нападающего

10 Июня 2022 • 22:56 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус стал главной целью «Арсенала», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «канониры» готовы предложить за игрока 40 млн евро, не считая бонусов. В столичном клубе надеются, что этого хватит, чтобы завершить трансфер.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма» и «Ювентуса».

Жезус перешёл в «Сити» в 2017 году из «Палмейраса» за 32 млн евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец провёл за «горожан» 41 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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