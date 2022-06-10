Дарвин Нуньес переезжает в Англию

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес переходит в «Ливерпуль», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, за трансфер форварда «красные» отдадут 80 млн евро. Ещё 20 млн евро будут идти в качестве бонусов. С игроком заключён контракт до 2027 года с зарплатой восемь млн евро в год.

«Ливерпуль» выиграл конкуренцию за футболиста у «Манчестер Юнайтед».

Дарвин выступает за «Бенфику» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провёл за «орлов» 41 матч во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 22-летнего уругвайца в 55 млн евро.