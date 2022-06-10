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«Барселона» отказала «Манчестер Юнайтед» в продаже Френки де Йонга

10 Июня 2022 • 19:59 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» активно ведут переговоры по трансферу полузащитника Френки де Йонга. Обсуждение потенциальной сделки началось 1 июня, и «красные дьяволы» сделали предложение другой стороне: 60 млн евро за игрока и еще 10 миллионов в качестве бонусов.

Как сообщает в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы ответили отказом, но переговоры продолжатся.

Голландский хавбек играет на «Камп Ноу» с 2019 года. В прошлом сезоне он отметился четырьмя голами в 46 матчах. Каталонцы заплатили за Френки де Йонга «Аяксу» 86 млн евро, сейчас он оценивается в 60 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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