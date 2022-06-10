Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» объявил об уходе Кристенсена

10 Июня 2022 • 18:23 Комментировать

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен сделал шаг к переходу в «Барселону», которой он должен достаться бесплатно. Дело в том, что в пятницу 26-летний датчанин завершил трудовые отношения с «Челси». О том, что новый контракт не будет подписан, объявила пресс-служба «синих».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что у Кристенсена уже согласован предварительный договор с «Барселоной». Объявление об этой сделке ожидается в ближайшее время.

Кристенсен провел на «Стэмфорд Бридж» семь сезонов, правда, в начале лондонского этапа карьеры на два года уходил в аренду в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Его трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Андреас Кристенсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил об уходе Кристенсена
15:57 · Россия. Премьер-лига
Ваноли мог войти в штаб Конте в «Тоттенхэме» эксклюзив
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может приобрести Рафинью
15:32 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис может перейти в «Челси»
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» ведёт переговоры по трансферу Палиньи
14:53 · Англия. Премьер-лига
Джака всё ещё интересен «Роме»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Зинченко хочет остаться в «Манчестер Сити»
13:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отпустит Окслейд-Чемберлена за 15 миллионов евро
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагает Кулибали 10 миллионов евро в год
13:37 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ювентус» интересуются Гюндоганом
13:32 · Англия. Премьер-лига
Интерес «Челси» к де Лихту усложняет процесс продления контракта с «Ювентусом»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Привлекает ли меня «Барселона»? Ничего не могу сказать»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Милан» следит за ситуацией с Жезусом
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет сохранить Жезуса
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уверен в трансфере Тилеманса
Все новости
Рекомендуем