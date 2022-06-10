«Челси» объявил об уходе Кристенсена

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен сделал шаг к переходу в «Барселону», которой он должен достаться бесплатно. Дело в том, что в пятницу 26-летний датчанин завершил трудовые отношения с «Челси». О том, что новый контракт не будет подписан, объявила пресс-служба «синих».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что у Кристенсена уже согласован предварительный договор с «Барселоной». Объявление об этой сделке ожидается в ближайшее время.

Кристенсен провел на «Стэмфорд Бридж» семь сезонов, правда, в начале лондонского этапа карьеры на два года уходил в аренду в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Его трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро.