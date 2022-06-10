«Арсенал» может приобрести Рафинью

Лондонский «Арсенал» включился в гонку за трансфер полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса. Согласно сообщениям от Telegraph, «канониры» предпримут попытки подписать бразильского вингера в это межсезонье.

Главным претендентом на Рафинью ранее являлась каталонская «Барселона», но у клуба пока нет денег на осуществление трансфера. Возможно, ситуация изменится с продажей полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Эта сделка может принести «сине-гранатовым» 81 миллион евро.

«Арсенал» хочет приобрести Рафинью на замену Николя Пепе, который наверняка покинет «Эмирейтс» в это трансферное окно.