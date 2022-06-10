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Дюмфрис может перейти в «Челси»

10 Июня 2022 • 15:32 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис этим летом может оказаться в лондонском «Челси». По информации издания La Gazzetta dello Sport, нидерландец может стать частью сделки по возвращению нападающего Ромелу Лукаку в стан «нерадзурри».

Рассматривается вариант, при котором Лукаку отправится в аренду в «Интер», а Дюмфрис, в свою очередь, на год перейдёт в «Челси». При этом также возможен вариант с обменом на полноценной основе.

Сообщается, что Дюмфрис может стать основным правым защитником «Челси» в следующем сезоне, тогда как воспитанник Рис Джеймс может сдвинуться на позицию в центре обороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Дензел Дюмфрис
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