Дюмфрис может перейти в «Челси»

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис этим летом может оказаться в лондонском «Челси». По информации издания La Gazzetta dello Sport, нидерландец может стать частью сделки по возвращению нападающего Ромелу Лукаку в стан «нерадзурри».

Рассматривается вариант, при котором Лукаку отправится в аренду в «Интер», а Дюмфрис, в свою очередь, на год перейдёт в «Челси». При этом также возможен вариант с обменом на полноценной основе.

Сообщается, что Дюмфрис может стать основным правым защитником «Челси» в следующем сезоне, тогда как воспитанник Рис Джеймс может сдвинуться на позицию в центре обороны.