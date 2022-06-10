«Вулверхэмптон» ведёт переговоры по трансферу Палиньи

«Вулверхэмптон» продолжает вести переговоры с лиссабонским «Спортингом» по трансферу полузащитника Жоау Палиньи. По данным от журналиста Фабрицио Романо, португальский клуб оценивает своего хавбека в 20 миллионов евро.

Отметим, что Палинья в последнее время очень часто выходит в основном составе сборной Португалии. По сведениям источника, полузащитник очень нравится главному тренеру «Вулверхэмптона» Бруну Лаже.

Интерес к Палинье ранее также проявлял «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотели усилить с помощью португальца среднюю линию, но приоритетом для них всегда был Френки де Йонг из «Барселоны».