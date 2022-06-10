Джака всё ещё интересен «Роме»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака всё ещё входит в сферу интересов «Ромы». По информации от Football Italia, римский клуб предпримет очередные попытки приобрести швейцарца, которым «волки» интересуются ещё с зимы.

При этом «Арсенал» готов расстаться с Джакой, если клуб сумеет подписать на его позицию как минимум двух игроков. Одним из вариантов является полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс, у которого остался год по контракту с «лисами».

Джака очень нравится главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью. Португалец считает, что полузащитник отлично смог бы адаптироваться к итальянской Серии А.