Зинченко хочет остаться в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко хочет остаться в клубе. По информации от журналиста Майка Дугласа, украинец готов продлить контракт с «горожанами».

Ранее ходили слухи, что Зинченко может покинуть «Манчестер Сити» из-за недостаточного количества игровой практики, а «горожане» якобы хотят купить на его позицию нового крайнего защитника. Тем не менее, Зинченко не намерен покидать «Манчестер Сити» в это межсезонье.

Напомним, что в услугах Зинченко были заинтересованы сразу несколько клубов из английской Премьер-лиги, среди которых были две команды из Лондона – «Арсенал» и «Вест Хэм».