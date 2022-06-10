«Ливерпуль» отпустит Окслейд-Чемберлена за 15 миллионов евро

«Ливерпуль» готов отпустить своего полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена за 15 миллионов евро. Согласно информации от Liverpool Echo, мерсисайдцы хотят выручить хотя бы минимальную сумму за игрока, у которого через год заканчивается контракт.

Отмечается, что в услугах Оклсейда-Чемберлена заинтересован лондонский «Вест Хэм». Но для осуществления трансфера «молотобойцам» сперва нужно продать некоторых игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Окслейд-Чемберлен перебрался в «Ливерпуль» летом 2017 года из лондонского «Арсенала». С тех пор англичанин выиграл на «Энфилде» чемпионский титул АПЛ, Лигу чемпионов и два национальных кубка.