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«Челси» предлагает Кулибали 10 миллионов евро в год

10 Июня 2022 • 13:50 Комментировать

«Челси» готов предложить центральному защитнику «Наполи» Калиду Кулибали зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Согласно данным от La Gazzetta dello Sport, агент сенегальца уже активно изучает предложение лондонского клуба.

У Кулибали в настоящее время остаётся всего год по контракту с «Наполи». Клуб намерен выручить за своего защитника 40 миллионов евро, что пока отпугивает «Челси». Лондонцы не горят желанием платить такую сумму за игрока, которому скоро исполнится 31 год.

Напомним, что Кулибали также ранее был предложен «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, «красные дьяволы» больше не проявляют предметный интерес к футболисту.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Калиду Кулибали
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