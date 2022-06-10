Интерес «Челси» к де Лихту усложняет процесс продления контракта с «Ювентусом»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт может покинуть команду уже в это трансферное окно. Согласно информации от Football Italia, интерес «Челси» к кандидатуре де Лихта заставил нидерландца повременить с переговорами о новом контракте с «Ювентусом».

«Старая синьора» ранее хотел продлить контракт с де Лихтом до 2025 года, чтобы повысить его сумму отступных, которая в данный момент составляет 150 миллионов евро. Теперь же интерес «Челси» поспособствовал замедлению переговоров по новому соглашению.

Де Лихт перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из амстердамского «Аякса». Игрок занимает третье место в списке самых дорогих покупок в истории «старой синьоры».