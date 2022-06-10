Силва: «Привлекает ли меня «Барселона»? Ничего не могу сказать»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал слухи о своём возможном переходе в каталонскую «Барселону». Напомним, что португальца связывают с переездом на «Камп Ноу» с прошлого лета.

«Привлекает ли меня «Барселона»? В данный момент я ничего не могу сказать. Я сосредоточен на сборной Португалии. После матчей Лиги наций мы обсудим моё будущее с «Манчестер Сити», – цитирует Силву испанское издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Силва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако». В стане «горожан» португалец четырежды становился чемпионом Англии, а также несколько раз брал национальные кубки внутри страны.