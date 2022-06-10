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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» следит за ситуацией с Жезусом

10 Июня 2022 • 12:47 Комментировать

«Милан» раздумывает над тем, чтобы включиться в гонку за нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Согласно инсайду от журналиста Грэма Бэйли, «россонери» пристально следят за ситуацией с будущим футболиста.

Главным камнем преткновения может стать сумма, которую «Манчестер Сити» запрашивает за Жезуса, у которого остался всего год по контракту с клубом. «Горожане» хотят выручить за форварда 60 миллионов евро, тогда как трансферный бюджет «Милана» на летнее трансферное окно составляет всего 100 миллионов. При этом часть из этих денег, скорее всего, будет потрачена на Ренату Саншеша и Свена Ботмана из «Лилля».

В прошлом сезоне Жезус записал на свой счёт 8 забитых мячей и 8 голевых передач в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Габриэль Жезус
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