«Манчестер Сити» хочет сохранить Жезуса

«Манчестер Сити» хотел бы сохранить в своём составе нападающего Габриэля Жезуса, который решительно настроен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли.

«Манчестер Сити» уже предложил Жезусу новый контракт. По мнению клуба, предложенные в новой сделке условия являются очень щедрыми. Главный тренер Хосеп Гвардиола надеется, что наличие Жезуса в основе в решающих матчах сезона должно повлиять на мнение игрока относительно своей роли в клубе.

Напомним, что у Жезуса заканчивается контракт с «Манчестер Сити» через год. Бразильцем интересуются «Челси», «Арсенал» и «Ювентус».