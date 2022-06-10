«Арсенал» нацелился на Симеоне

Лондонский «Арсенал» хочет приобрести нападающего «Вероны» Джованни Симеоне. Согласно информации от Football Italia, аргентинец может заменить на «Эмирейтс» Александр Ляказетта, который покинул команду на правах свободного агента.

Напомним, что «Арсенал» сейчас ведёт переговоры по трансферу Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити». Тем не менее, альтернативным вариантом может стать Симеоне, который в прошлом сезоне Серии А забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

Права на Симеоне принадлежат «Кальяри», но «Верона» активно работает над тем, чтобы выкупить футболиста, который в прошлом сезоне выступал за команду на правах аренды.