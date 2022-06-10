Райс остаётся трансферной целью «Челси»

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс остаётся целью лондонского «Челси» на усиление полузащиты. Согласно информации от журналиста Адама Ньюсона, «синие» предпримут попытки приобрести хавбека в это трансферное окно.

Ранее Райс четырежды отказывался продлевать контракт с «Вест Хэмом». Ранее сообщалось, что «молотобойцы» будут требовать за игрока около 150 миллионов евро, но теперь ходят слухи о готовности клуба отпустить футболиста за 75 миллионов.

Напомним, что Райс ранее играл в академии лондонского «Челси». «Синие» уже долгое время пытаются вернуть обратно своего воспитанника.