Беллингема привлекает возможность поработать с Клоппом в «Ливерпуле»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не против следующим летом перебраться в «Ливерпуль». По информации от Liverpool Echo, англичанина привлекает возможность поработать с главным тренером «красных» Юргеном Клоппом.

Напомним, что ранее Беллингем дал понять о своём намерении остаться в дортмундской «Боруссии» ещё на один сезон. Следующим летом кроме «Ливерпуля» футболиста постарается подписать «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Беллингем отметился тремя забитыми голами и восемью результативными передачами в немецкой Бундеслиге. В конце июня футболисту исполнится 19 лет.