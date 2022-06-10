Айт Нури интересен «Манчестер Сити»

Защитник «Вулверхэмптона» Райан Айт Нури заинтересовал «Манчестер Сити». По информации от The Athletic, «горожане» хотят приобрести француза в летнее трансферное окно.

При этом сообщается, что «Вулверхэмптон» не хочет продавать своего футболиста и намерен удержать его всеми возможными способами. «Волки» не примут даже очень щедрые предложения по трансферу Айт Нури.

В прошлом сезоне Айт Нури стал одним из главных открытий английской Премьер-лиги. Француз провёл в турнире 23 матча, где отметился одним голом и двумя результативными передачами. Совсем недавно игроку исполнился 21 год.