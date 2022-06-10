Эмерсон готов провести следующий сезон в «Челси»

Защитник «Челси» Эмерсон Палмьери готов провести в команде следующий сезон. Согласно информации от журналиста Адама Ньюсона, бразилец готов стать сменщиком основного левого защитника «синих» Бена Чилуэлла.

Прошлый сезон Эмерсон провёл на правах аренды за французский «Лион», который не стал выкупать футболиста по окончанию кампании. «Челси» пытался отозвать игрока из аренды в январе, чтобы тот заменил в команде травмированного Чилуэлла, но «Лион» не отпустит футболиста даже за 4 миллиона евро компенсации.

Напомним, что Эмерсон перебрался в «Челси» зимой 2018 года из итальянской «Ромы».