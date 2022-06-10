Защитник сборной Португалии рассказал, сколько ещё Роналду будет играть

Защитник «Манчестер Юнайтед» и португальской сборной Диогу Далот рассказал журналистам о том, что думает по поводу своего звёздного соотечественника Криштиану Роналду.

Далот сказал, что любит называть Роналду машиной, так как форвард постоянно удивляет всех своей работой на поле и за его пределами. Защитник выразил надежду на то, что Роналду останется в мировом футболе ещё на очень много лет.

«Я понимаю, что он не сможет остаться навсегда, но ещё несколько лет на высоком уровне Криштиану точно поиграет», - добавил Далот.

Напомним, что в прошедшем сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал три ассиста.