Тухель хочет видеть в «Челси» Кимпембе и Маркиньоса

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел бы видеть в своей команде защитников «ПСЖ» Преснела Кимпембе и Маркиньоса. Об этой информации сообщил британский журналист Адам Ньюсон.

По сведениям источника, Тухель прекрасно понимает, что «ПСЖ» не отпустит Маркиньоса ни за какие деньги, но вариант с Кимпембе в данный момент более реальный, ведь руководство планирует обновить оборонительную линию перед следующим сезоном. Более того, у Кимпембе сейчас небольшой конфликт с руководством из-за разногласий по новому контракту.

Напомним, что Тухель работал с Кимпембе в «ПСЖ» с 2018 по 2020 год. Игрок до сих пор очень нравится наставнику «Челси».