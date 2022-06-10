«Челси» предложит Менди новый контракт

Лондонский «Челси» хочет предложить своему голкиперу Эдуару Менди новый контракт. Согласно информации от журналиста Адама Ньюсона, руководство «синих» намерено поднять зарплату сенегальскому вратарю.

В данный момент Менди является одним из самых низкооплачиваемых футболистов «Челси». Клуб хочет наградить его новым контрактом, по условиям которого его годовой оклад заметно вырастет.

Напомним, что Менди перебрался в «Челси» летом 2020 года из французского «Ренна». Сенегалец выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также Менди был признан лучшим вратарём сезона 2020/21 по версии УЕФА.